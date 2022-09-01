ЕС снял часть санкций с Януковича, Пшонки и их сыновей

Совет Евросоюза принял решение снять часть санкций с беглого президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

Речь идет о санкциях, которые Европейский союз ввел 5 марта 2014 года за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

Решение ЕС основано на том, что действие санкций истекло 6 сентября.

«На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, в отношении которых срок применения ограничительных мер истек 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I (санкционный список - ред.) к Регламенту (ЕС) № 208/2014», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин повторно наложил санкции на Януковича и ряд бизнесменов, чтобы окончательно конфисковать все их имущество.