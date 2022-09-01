Армянские СМИ сообщили, что Азербайджан обстрелял пункт дислокации российских пограничников

СМИ Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ россии в Гегаркуник.

Также они публикуют фото разгромленного пункта.

Согласно сообщению, пункт был атакован ночью, а личный состав был вынужден срочно покинуть место дислокации. Информации о пострадавших нет.

Кроме этого, сообщается, что азербайджанские войска обстреляли машину вс рф в селе Верин Шоржа.

Каких-либо заявлений Азербайджана по этому поводу на данный момент нет.

Как известно, Азербайджан и Армения в среду, 14 сентября, обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

По состоянию на вечер 13 сентября обе стороны сообщили о десятках погибших солдат.