Финляндия рекордно сократила потребление газа среди стран ЕС

Финляндия в январе-августе этого года вдвое сократила потребление газа. Это рекорд среди стран ЕС.

Об этом сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat в среду, 14 сентября.

«В Финляндии опасались, что прекращение поставок газа рф в мае приведет к проблемам, но пока проблем удается избежать. Как-то незаметно, но использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое с начала года и в результате не было ни значительных сбоев в производстве, ни холодных домов», – пишет издание.

За восемь месяцев в Финляндии было потреблено около 8,8 терават-часов природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года потребление было примерно вдвое больше – 17,8 терават-часов.

Эти показатели не включают газ, подаваемый на LNG-терминалы в городе Пори и Торнио, обслуживающих только местную промышленность.

Отмечается, что снижение потребления примерно на 50% – это европейский рекорд.

«В начале года потребление газа во всем ЕС снизилось только на 6% по сравнению с предыдущим годом, а в некоторых странах потребление даже немного выросло. Цель ЕС – сокращение потребления газа на 15%», – напоминает газета.

По мнению местных экспертов, одно из объяснений столь удачного снижения потребления состоит в том, что в Финляндии мало домов с индивидуальным газовым отоплением.

«Прямое распределение газа к потребителям здесь играет небольшую роль по сравнению с остальной Европой. Это облегчило нашу ситуацию по сравнению, например, с Германией», – заявил генеральный директор Suomen Gas Association.

Также поставщики смогли заменить природный газ другими видами топлива, такими как уголь, биомасса и торф. Замена топлива была обусловлена ​​ростом цены на газ.

Рост цены на газ также привел к изменению способа отопления недвижимости. В Лахте коммуны этой осенью большие объекты с газовым отоплением будут подключены к сети централизованного теплоснабжения.

До энергетического кризиса около трети газа в Финляндии использовали для производства электроэнергии и тепла, но сейчас эта цифра упала до нуля.