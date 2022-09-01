В начале войны путин отказался от мирного соглашения с Киевом о невступлении Украины в НАТО, – Reuters

В начале войны заместитель руководителя администрации президента россии Дмитрий Козак сообщил владимиру путину, что заключил предварительную сделку с Киевом, согласно которой Украина обязуется не вступать в НАТО, но Путин отказался от мирного соглашения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству.

По словам собеседников издания, Козак сказал путину, что, по его мнению, заключенная им сделка избавила бы россию от необходимости продолжать крупномасштабную оккупацию Украины. Два из трех источников издания сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения россии в Украину 24 февраля. Через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась россия, и порекомендовал путину подписать соглашение, сообщили источники.

В ответ на это предложение путин ясно дал понять, что уступки, о которых договорился Козак, недостаточны, что он расширил свои цели, включив в них аннексию участков украинской территории, сообщают источники. В итоге сделка сорвалась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters заявил, что информация издания «не имеет абсолютно никакого отношения к реальности». Козак не ответил на просьбу о комментарии, а советник президента Украины Михаил Подоляк не подтвердил изданию, что такая сделка была достигнута.

- Сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании, — добавил Подоляк.

Перед войной путин неоднократно заявлял, что НАТО и его военная инфраструктура приближаются к границам россии, принимая новых членов из Восточной Европы, и что теперь альянс готовится включить и Украину. Возможное вступление Украины в НАТО стало, по утверждению путина, одной из причин для начала войны.

Напомним, российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил в Харьковской области, но Киев отказался.