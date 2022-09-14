С 2014 года россия потратила не менее $300 миллионов на подкуп зарубежных политиков, – The Washington Post

Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен и владимир путин Россия потратила миллионы долларов на тайную политическую кампанию за рубежом: с 2014 года на подкуп иностранных политиков ушло не менее $300 млн, считает американская разведка.

Такие данные неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США привели сразу нескольким СМИ — The Washington Post, CNN, Reuters.

Таким образом российские власти пытались влиять на политическую обстановку за пределами страны. $300 млн предназначались иностранным партиям и отдельным политикам более чем из 20 стран. При этом Кремль планировал потратить еще сотни миллионов для продвижения своих интересов в мире, пишет The Washington Post.

Источники издания в администрации Джо Байдена говорят о таких странах, как Албания, Черногория, Мадагаскар и, возможно, Эквадор. Упоминается еще одна азиатская страна, но ее название не разглашается. The Washington Post пишет, что там российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными.

Источники CNN утверждают, что так Кремль поддерживал в том числе крайне правые и националистические силы внутри стран и пытался «манипулировать демократиями» изнутри, однако конкретные политики и партии не называются. Россия для этого использовала в том числе криптовалюту, наличные и дорогие подарки — использовались счета и ресурсы российских посольств.

Также были задействованы подставные компании и различные аналитические центры и фонды. Переводы контролировались ФСБ, а также частными лицами и бизнесменами — например, «поваром Путина» и владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, зампредседателя Госдумы и бизнесменом Александром Бабаковым. Последний предположительно причастен к финансированию ультраправых во Франции, пишет WP.

Данные разведки при этом не касаются тайной деятельности россии в США.

Как сообщает издание, в ближайшие месяцы россия может все больше полагаться на инструменты тайного политического финансирования, чтобы попытаться подорвать эффективность международных санкций и сохранить влияние в этих странах на фоне войны с Украиной. В частности, свое влияние россия попытается использовать в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

WP пишет, что Госдеп США 12 сентября разослал в американские посольства письмо, в котором содержится описание тайной деятельности россии. Оно было отправлено более чем в 100 стран.

«Проливая свет на тайное политическое финансирование со стороны России и ее попытки подорвать демократические процессы, мы даем таким партиям и кандидатам понять: если они тайно получают российские деньги, мы можем это выявить и будем это делать», — заявил изданию высокопоставленный американский чиновник.

Напомним, в январе 2021 стало известно, что россия подкупила главу Международного союза биатлонистов – оплачивала для него проституток и возила на охоту.