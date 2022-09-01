Нардеп Гайду передал военным моторную лодку для эвакуации

Еще одна единица техники - моторная лодка, которая нужна украинским защитникам на южном направлении, уехала на фронт. Плавсредство передал военным народный депутат Украины Александр Гайду.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

«Помощь на фронт мы передаем регулярно. Это автомобили, дроны, спальники, карематы, палатки, продукты, медикаменты. А вот моторную лодку военные попросили впеврые. Не буду называть направление, где сейчас служат ребята, которым она нужна - там сейчас очень горячо, и увы, есть погибшие и раненые. А лодка нужна как раз для более быстрой эвакуации», - говорит Александр Гайду.

Военным, которые приехали забирать плавсредство, техника понравилась - двигатель быстрый, а значит лодка сможет оперативно довезти куда нужно несколько человек, а также груз. Когда время идет на минуты для спасения жизней, скорость имеет огромное значение.

«Очень надеюсь, что лодка поможет нашим военным в выполнении задач. И совсем скоро мы услышим позитивные новости не только о победах нашей армии в Харьковской области, но и на юге, на Херсонщине. Уверен, что Херсон обязательно вернется домой», - добавил Гайду.

Напомним, ранее Александр Гайду передал автомобиль защитникам Николаева.