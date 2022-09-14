«Олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику», - секретарь СНБО

Олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику.

Об этом заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает «Интерфакс-Украина».

– Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну, – сказал он. – Война усложняет работу с реестром олигархов. Мы не контролируем часть нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал.

– Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места, – сказал он.