«Олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику», - секретарь СНБО

Олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику.
Об этом заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает «Интерфакс-Украина».
– Война приводит к тому, что они теряют свое влияние на страну, – сказал он. – Война усложняет работу с реестром олигархов. Мы не контролируем часть нашей территории, поэтому сложно оценить состояние некоторых людей. Но, мне кажется, антиолигархический закон уже заработал.
– Мы видим, что олигархи делают ходы, чтобы не попасть в реестр. Его цель – выстроить прозрачную систему, справедливые отношения между бизнесом, властью и обществом. Вместо олигархов нам нужны бизнесмены, которые создадут рабочие места, – сказал он.
– Это была система, которая позволяла функционировать олигархам. Коза не виновата, что съела капусту с неогороженного огорода. В нашей стране не было заборов, поэтому эту капусту мог есть каждый. Пока олигархические кланы не оказывают никакого влияния на украинскую политику. Я не знаю, что будет в будущем, но я хочу, чтобы этот вопрос никогда не возвращался к нам, – сказал секретарь СНБО.