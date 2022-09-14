Евросоюз может сократить финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве пророссийского Орбана

Европейская комиссия планирует в ближайшее время официально рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из европейских фондов. Причиной послужила коррупция в правительстве премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что официально Еврокомиссия обнародует свою рекомендацию в воскресенье. После этого лидеры стран-членов ЕС должны за три месяца проголосовать за это решение. Чтобы оно заработало, за него должны проголосовать квалифицированным большинством.

Венгрия стала первой страной, против которой ЕС провел расследование в соответствии с новыми правилами, позволяющими наказывать членов Евросоюза, подрывающих финансовые интересы всего блока. Еврокомиссия несколько месяцев исследовала коррупцию в правительстве Орбана.

Орбан понимает, к каким рекомендациям придет Еврокомиссия, поэтому начал выступать с инициативами о создании в Венгрии специального агентства по борьбе со взяточничеством и о поправках в законы для усиления антикоррупционной системы. Ожидается, что Еврокомиссия даст Орбану месяц для выполнения своих обещаний. Венгрия планирует к 2027 году получить от ЕС более 40 миллиардов евро финансирования.