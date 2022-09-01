«На случай войны с Китаем»: Тайвань будет изучать информационную политику Украины в борьбе с рф

На Тайване активно изучают информационную кампанию, проводимую Украиной во время войны с россией, чтобы информировать мир о ходе событий. Такую стратегию там планируется применить в случае вторжения Китая.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Reuters.

Одним из важнейших факторов называют необходимость стабильного доступа к интернету, чтобы весь мир следил за войной в режиме реального времени.

– Мы изучаем опыт вторжения России в Украину в феврале. Мы обнаружили, что весь мир может знать, что там происходит, в режиме реального времени, – заявила глава нового министерства по цифровым вопросам Тайваня Одри Тан.

Она отметила, что Украина смогла эффективно доносить свои месседжи мировому сообществу, поэтому поддержание высокого качества связи и интернета является ключевым во время войны.

В этой связи на Тайване хотят в ближайшие два года провести испытания спутников для бесперебойного интернета на острове. Стоимость испытаний составит 18 миллионов долларов. Также несколько тайваньских компаний ведут переговоры с международными поставщиками спутниковых услуг. Еще один немаловажный фактор – это юмор и работа в соцсетях. На Тайване называют эту стратегию «юмор вместо слухов».

- Как мы видим на примере Украины, есть также люди, которые используют разные комедийные идеи и, конечно, интернет-мемы, чтобы распространять сообщения, сплачивающие людей, - подчеркнула Тан.