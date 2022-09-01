В Ереване несколько тысяч человек требовали отставки премьер-министра Пашиняна

Вечером в среду , 14 сентября, у здания Национального собрания (парламента) Армении собралось несколько тысяч человек, которые обвиняли премьер-министра Никола Пашиняна в якобы готовности пойти на территориальный компромисс с Азербайджаном.

Об этом сообщают «Эхо Кавказа» и «Радио Азатутюн».

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване, где проводили акцию протеста. Среди протестующих были представители оппозиционных сил. На проспект Баграмяна были стянуты силы полиции.

Протестующие пытались прорваться на территорию здания, выломав ворота, но их попытка провалилась. При этом, митингующие скандировали «Никол – предатель» и требовали отставки премьер-министра.

Причиной протестов стало заявление Пашиняна во время правительственного часа в парламенте.

- Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров, - заявив Пашинян.

Позже Пашинян заверил, что никакого документа о «территориальных уступках» Армении нет, а заявления об этом - «информационная диверсия, направленная внедружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».

Спикер парламента Армении Ален Симонян объяснил, что премьер, говоря о площади 29,8 тысяч километров, имел в виду всю территорию Армении.

- Никто не говорил о сдаче чего-то. Не было ни об Арцахе (непризнанном Нагорном Карабахе), ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной линией, мы должны бороться за эту территорию, – сказал он.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

По состоянию на вечер 13 сентября обе стороны сообщили о десятках погибших солдат.