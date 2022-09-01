Глава Китая на фоне российских угроз приехал в Казахстан и заявил, что поддерживает независимость страны

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым заявил, что Китай и дальше будет «решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности».

Об этом сообщает "Лига.net".

Это первый международный визит Си Цзиньпина после начала пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

- Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы и дальше будем решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, будем твердо поддерживать ваши реформы по обеспечению стабильности развития, категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны, - сказал глава КНР.

Он также подчеркнул, что Китай и Казахстан вывели двусторонние отношения «на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, не имеющего аналогов в китайской дипломатии».

Ранее в соцсетях председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева был опубликован пост, что якобы Русь «вновь станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан – искусственное государство. Позже пост был удалён.