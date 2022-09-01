Шольц заявил, что путин до сих пор не считает начатую в Украине войну ошибкой

Президент россии владимир путин все еще не считает начатую войну в Украине ошибкой.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора с российским диктатором, сообщает Reuters.

- Я не увидел, чтобы появились новые позиции, но все же разговор друг с другом важен, - привел цитату Шольца «Интерфакс».

По данным агентства, канцлер заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Напомним, во время телефонного разговора, который состоялся 13 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц призвал президент россии владимира путина вывести войска и предупредил, что любые дальнейшие шаги россии по наступлению на украинские территории не останутся без ответа.