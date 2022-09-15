В МВФ назначили нового главу миссии в Украине

Гэвин Грей с 20 сентября займет должность главы миссии Международного валютного фонда в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

«Гэвин Грей, гражданин Великобритании, был назначен главой миссии МВФ в Украину. Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках», - говорится в сообщении.

Степанян отметил, что Грей сменит на этом посту Иванну Владкову Голлар, которая стала главой миссии МВФ в Украину в мае 2020 года.

Напомним, МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине.