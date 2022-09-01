россия и ее союзники по ОДКБ не вышлют «миротворцев», чтобы помочь Армении в войне с Азербайджаном

ОДКБ пока не намерен отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление главы объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова.

– Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы наших государств единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами, - ответил Сидоров на вопрос, есть ли планы отправлять миротворческий контингент в Армению. - О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, и, я думаю, в ближайшем будущем речь не идет.

В организации выразили надежду, что конфликт между Арменией и Азербайджаном будет разрешен мирным путем, без применения оружия и сил.

Напомним, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.