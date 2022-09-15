Спецслужбы Украины и США усилили обмен данными, это помогает ВСУ, - СМИ

За последние несколько месяцев спецслужбы Украины значительно расширили объем данных, которым они делятся с коллегами в США, и это создает условия для более эффективного планирования операций ВСУ.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на CNN.

Готовность украинцев делиться разведданными с США заметно возросла за несколько месяцев, что позволяет американским спецслужбам лучше помогать Украине в планировании боевых операций, сказал источник агентства.

CNN цитирует также украинского чиновника, «близкого к Президенту Владимиру Зеленскому», который сказал, что «сейчас доверия (между Украиной и США) стало гораздо больше, чем было в начале войны». Он также отметил, что "украинцы видят, что чем больше они делятся (информацией), тем больше могут получить".

Источник CNN в оборонной сфере считает, что "есть достойная коммуникация на разных уровнях о том, что планируется сделать в политической и военной сферах", и что "военная прозрачность достаточно высока".