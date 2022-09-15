87% украинцев против любых территориальных уступок россии, - соцопрос

Для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди восточных жителей 85% против уступок (готовы на уступки – только 10%), а среди южан – 83% против уступок (готовы – только 10%). В период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов.

Среди респондентов, проживавших на территории, которая после 24 февраля была оккупирована (и почти все такие респонденты выехали на территории, подконтрольные правительству Украины), только 2% выступают за территориальные уступки. 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.