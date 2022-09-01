«ПВО – это приоритет»: Зеленский рассказал, что Германия и США пока не передали системы противовоздушной обороны

Для Украины сегодня есть приоритет получения систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые обезопасят граждан и гражданскую инфраструктуру от постоянных атак со стороны России.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает Офис Президента Украины.
Владимир Зеленский отметил, что наличие современных систем ПВО будет способствовать, в частности, возвращению украинцев домой из-за границы.
- Вопрос – обеспечить им безопасность. Это сложный вопрос. Безопасность – это противовоздушная оборона. Я не знаю, как это решить очень быстро, но ПВО и ПРО – это для нас сегодня приоритет, – сказал он. – Мы ожидаем несколько систем IRIS-T. Пока не получили ни одной. Так же, как от США мы ожидаем – и благодарны за поддержку этого процесса – NASAMS.
Украина настроена активно работать по вопросу предоставления ПВО с такими странами как Франция, Италия, Германия.
- Не получил пока положительную реакцию от Израиля. Государств, которые могут гарантировать нам с вами закрытие неба, по крайней мере с точки зрения ПВО, не так много. И вокруг этих государств и нужно решать этот вопрос, – объяснил он.
Президент отметил важность ускорения процесса предоставления нашей стране систем ПВО, ведь каждый день от агрессии России погибают гражданские украинцы.
- Хочется, чтобы все государства, способные дать Украине тяжелую технику, открыли это окно. Мы благодарны за всю помощь, которую нам оказывают для усиления Вооруженных Сил Украины, – отметил он.
Президент отметил, что недавние успехи на фронте, прежде всего на Харьковщине, стали возможны благодаря ВСУ и потому, что Украина получила ту помощь, которую спрашивала.
– Еще не всю, но получили. Очень важно, чтобы партнеры поддерживали нас тем, что нам нужно. Все действия на поле боя – это конкретные операции, подкрепленные конкретным оружием. Тогда будет конкретный результат. А о смелости и уме наших Вооруженных Сил не надо даже говорить, все видно по результатам, – сказал Владимир Зеленский.