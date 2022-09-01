«ПВО – это приоритет»: Зеленский рассказал, что Германия и США пока не передали системы противовоздушной обороны

Для Украины сегодня есть приоритет получения систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые обезопасят граждан и гражданскую инфраструктуру от постоянных атак со стороны России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает Офис Президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что наличие современных систем ПВО будет способствовать, в частности, возвращению украинцев домой из-за границы.

- Вопрос – обеспечить им безопасность. Это сложный вопрос. Безопасность – это противовоздушная оборона. Я не знаю, как это решить очень быстро, но ПВО и ПРО – это для нас сегодня приоритет, – сказал он. – Мы ожидаем несколько систем IRIS-T. Пока не получили ни одной. Так же, как от США мы ожидаем – и благодарны за поддержку этого процесса – NASAMS.

Украина настроена активно работать по вопросу предоставления ПВО с такими странами как Франция, Италия, Германия.

- Не получил пока положительную реакцию от Израиля. Государств, которые могут гарантировать нам с вами закрытие неба, по крайней мере с точки зрения ПВО, не так много. И вокруг этих государств и нужно решать этот вопрос, – объяснил он.

Президент отметил важность ускорения процесса предоставления нашей стране систем ПВО, ведь каждый день от агрессии России погибают гражданские украинцы.

- Хочется, чтобы все государства, способные дать Украине тяжелую технику, открыли это окно. Мы благодарны за всю помощь, которую нам оказывают для усиления Вооруженных Сил Украины, – отметил он.

Президент отметил, что недавние успехи на фронте, прежде всего на Харьковщине, стали возможны благодаря ВСУ и потому, что Украина получила ту помощь, которую спрашивала.