Верховный суд окончательно запретил деятельность ОПЗЖ в Украине

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины 15 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа Президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования на угрозы национальной безопасности.
Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики россии как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.
«ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства. Установлена причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности, которая создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается», - сообщили в СБУ.