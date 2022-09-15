Верховный суд окончательно запретил деятельность ОПЗЖ в Украине

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины 15 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа Президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования на угрозы национальной безопасности.

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики россии как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.