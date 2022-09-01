Генсек ООН лоббирует возобновление поставок российского аммиака через Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что экспорт российского аммиака через аммиакопровод из Тольятти (рф) в Одессу будет способствовать сохранению «зернового соглашения», которое Россия грозит разорвать.

Об этом он заявил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu Agency, пишет "Экономическая правда".

- Черноморская зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, и сейчас президент Эрдоган и я лично способствуем тому, чтобы обеспечить ее продолжение, чтобы она продолжалась, - заявил Гутерреш. – Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями [через украинские порты], по трубопроводу, который пересекает Украину.

По его словам, первая проблема, которая «нуждается в решении», это выход российского продовольствия и удобрений на международные рынки. Для этого ряд препятствий, но ООН вместе с ЕС и США повторяют, что санкции не касаются российского продовольствия и удобрений.

– И нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис рынка удобрений, – добавил генсек ООН. - Во многих частях света люди не сеют и не сажают всю землю, которая у них есть, за неимением удобрений.

Он подтвердил, что ООН принимает участие в переговорах, направленных на экспорт российского аммиака через Украину. Гутерреш убежден, что это создаст условия для продолжения программы, особенно если эта программа будет разработана таким образом, что принесет пользу обеим странам.

В Украине единственный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля осуществлялся экспорт аммиака производства российских ПАО «Тольяттиазот» (принадлежит российскому олигарху Дмитрию Мазепину) и АО «Минудобрения» (принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу). Поставки «трубой» прекратились 24 февраля с началом полномасштабной войны России против Украины.