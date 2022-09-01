У заместителя председателя Верховного суда Украины нашли российское гражданство

Заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов, имеющий доступ к государственной тайне, является гражданином рф.

Это установили журналисты-расследователи «Схем» (Радио Свобода).

Львов стал гражданином россии еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине, а в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия. Журналисты установили, что в день подачи заявления он находился в москве. В обоих случаях письменное заявление оформлено от его имени.

Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в москве. Факт наличия российского гражданства судья скрыл от конкурсной комиссии, которая в 2017 году избрала его в реформированный Верховный суд. Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

В комментарии журналистам сам судья заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы разобраться, после чего не предоставил дополнительных доказательств в подтверждение своих слов.

Согласно выписке из реестра «Роспаспорт», которую «Схемы» получили в свое распоряжение, паспорт гражданина россии Богдана Львова был оформлен в 1999 году в москве. От его имени было подано заявление на получение гражданства. Основание выдачи паспорта – его удостоверение военнослужащего, которое Богдан Львов получил еще во время выпуска из Краснознаменного военного института Министерства обороны СССР, который он закончил с отличием в 1989 году. В момент получения российского гражданства Богдан Львов уже работал судьей в Украине – в военном суде Центрального региона.

В 2012 году на имя Богдана Львова был оформлен новый паспорт гражданина россии. Основание замены документа, как указано в выписке из «Роспаспорта», – «достижение 45-летнего возраста». Как в случае с предыдущим паспортом, заявление на получение российского гражданства было подано от имени Богдана Львова, оно датировано 26 октября 2012 года. Данные пересечения границы свидетельствуют о том, что в этот день украинский судья прибыл поездом из Киева в москву. На момент получения нового паспорта России Богдан Львов уже занимал должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

«Схемы» дополнительно верифицировали российский документ с помощью данных, указанных в паспорте, найдя индивидуальный налоговый номер Богдана Львова в официальном реестре федеральной налоговой службы рф. Этот код не присваивается автоматически с паспортом, за ним следует дополнительно обращаться в налоговые органы россии, говорится в расследовании. Львову он был присвоен в 2010 году. Действительность паспорта журналисты проверили с помощью официального сервиса мвд россии. По состоянию на 15 сентября российский паспорт Богдана Львова среди недействительных не значится.

«Схемы» также подтвердили использование российских документов судьи, в частности, для операций с недвижимостью. Через официальный реестр недвижимости россии журналисты получили выписку на двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в москве, которой пополам владеют теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Свою долю в собственности этой квартиры раньше имел сам судья, но передал ее жене по договору дарения, заключенному 7 июня 2012 года. Записи в официальном реестре недвижимости россии подтверждают, что сделка была удостоверена по его паспорту гражданина россии. А данные пересечения границы указывают на то, что именно в тот день он прибыл поездом из Киева в москву.

Как оказалось, супруга судьи Инна Львова также имеет гражданство россии, о чем судья не упоминает в своей декларации. К тому же ни в одной из имущественных деклараций судья не указал, что его жена владеет половиной московской квартиры общей стоимостью около 11 миллионов гривен.

Установленные факты и документы «Схемы» передали председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Он ответил, что «в случае официального подтверждения установленным законом способом данной информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный Суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами, в соответствии с решением ВСП и других привлеченных органов».

До выхода материала "Схемы" также сообщили установленные факты и.о. главы Службы безопасности Украины Василию Малюку. Из СБУ поступил ответ, что спецслужба «обладает информацией, которая может свидетельствовать о наличии российского гражданства у судьи Богдана Львова» и «работает над получением материалов, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть имеющиеся данные и, в частности, смогут служить соответствующими юридическими доказательствами».

Богдан Львов ранее работал судьей в Высшем хозяйственном суде под руководством Виктора Татькова и Артура Емельянова, которым официальное украинское следствие инкриминирует преступления в системе судопроизводства. Судьи это отрицают.

Богдан Львов также возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия. В этот период, как сообщало «Слідство інфо», он запомнился, в том числе, тем, что настоятельно советовал подчиненным голосовать за избрание конкретного судьи в Конституционный суд. Сам Львов давление на подчиненных судей отрицал. В 2016 году судью Львова обвиняли в том, что через него якобы можно «решать» вопросы, связанные с хозяйственными делами – такие показания официально давались в рамках уголовного производства. А в 2017 году «Схемы» зафиксировали его на праздновании в компании влиятельных коллег, от чьих решений, в том числе зависела будущая судейская карьера Богдана Львова.