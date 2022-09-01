Между Киргизией и Таджикистаном вновь возобновился конфликт – по всей границе идут бои

На всей протяженности киргизско-таджикской госграницы идут вооруженные столкновения.

Об этом сообщила погранслужба Киргизии.

По последним данным, ранения получили 11 киргизских военнослужащих. Таджикистан уверяет, что киргизские пограничники атаковали ряд таджикских населенных пунктов.

В погранслужбе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что обстановка на границе двух стран «продолжает оставаться напряженной». Пограничники Киргизии ведут ответный огонь. Ведется эвакуация жителей из сел приграничного Баткенского района.

«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы»,— рассказали в ведомстве.

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении договоренностей и «вероломной атаке».

«Все это... свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран»,— подчеркнули в ГКНБ.

Погранслужба призвала Таджикистан «прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта».

В госкомитете нацбезопасности Таджикистана утверждают, что пограничники Киргизии спровоцировали конфликт.

«В 4:50 (2:50 по мск), пограничники пограничной заставы "Коктош" Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан»,— заявили в ведомстве.

По его данным, ударам подверглись около 10 населенных пунктов. В комитете сказали, что в 6:30 (4:30 мск) стороны договорились объявить о прекращении огня, но Киргизия продолжает стрельбу «из всех видов боевого оружия и техники».

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. Тогда в течение дня произошли несколько перестрелок. В результате стрельбы погибли двое таджикских военнослужащих, с обеих сторон пострадали несколько человек. Власти приграничных территорий договорились об отводе войск на постоянные места дислокации. Причина регулярных конфликтов двух стран — неделимитированная граница.

Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 987 километров, из которых уточнено 664.

Напомним, вооруженные конфликты на границе Киргизии и Таджикистана возникают периодически. В апреле прошлого года в результате стрельбы на одном из спорных участков были десятки погибших.

В январе этого года также произошла перестрелка между военнослужащими обеих стран. Тогда сообщалось о раненых солдатах.