Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов

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16.09.2022 08:51

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении Украине еще около $600 млн военной помощи.

Об этом сообщает Белый дом.

«Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов […] на помощь Украине», — говорится в документе.

В Пентагоне уточнили, что деньги пойдут на «на оборонные средства и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине».

В пакет войдут:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

- четыре противоартиллерийских радара;

- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

- противобеспилотные воздушные системы;

- оборудование для разминирования;

- противопехотные боеприпасы Claymore;

- подрывные боеприпасы и оборудование;

- стрелковое оружие и боеприпасы;

- приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.

Общая военная помощь США в Украине составляет примерно 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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