Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении Украине еще около $600 млн военной помощи.
Об этом сообщает Белый дом.
«Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов […] на помощь Украине», — говорится в документе.
В Пентагоне уточнили, что деньги пойдут на «на оборонные средства и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине».
В пакет войдут:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- четыре противоартиллерийских радара;
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
- противобеспилотные воздушные системы;
- оборудование для разминирования;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- подрывные боеприпасы и оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.
Общая военная помощь США в Украине составляет примерно 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.