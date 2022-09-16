Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о выделении Украине еще около $600 млн военной помощи.

Об этом сообщает Белый дом.

«Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов […] на помощь Украине», — говорится в документе.

В Пентагоне уточнили, что деньги пойдут на «на оборонные средства и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине».

В пакет войдут:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS; - 36 000 105-мм артиллерийских снарядов; - 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов; - четыре противоартиллерийских радара; - четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники; - противобеспилотные воздушные системы; - оборудование для разминирования; - противопехотные боеприпасы Claymore; - подрывные боеприпасы и оборудование; - стрелковое оружие и боеприпасы; - приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение.

Общая военная помощь США в Украине составляет примерно 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.