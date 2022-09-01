Война Николаевщины: В ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов общин области

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 15 сентября доступна по этой ссылке.

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09:39 Сегодня в Южноукраинске правоохранители проводят плановые контрдиверсионные и фильтрафионные мероприятия.

09:34 За прошедшие сутки под огнем оккупантом находилась общины Баштанского района, расположенное поблизости со Снигиревской ОТГ.

08:31 На Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения, сообщает Гунштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БпЛА и осуществили 34 вылета самолетами оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

08:12 Обстановка в Южнобугской операционной зоне остается сложной, но контролируемой, сообщает ОК «Юг» в своей сводке за 15 сентября. По всей линии столкновения продолжаются бои. Но приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам.

Враг ведет воздушную разведку наших позиций, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов. Но беспилотные летательные аппараты используют не только для разведки, но и для нанесения поражений. В течение боевого дня враг нанес 3 авиационных удара по позициям наших войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.

С направления Черного моря Су-30 совершил пуск двух крылатых ракет Х-31А по портовой инфраструктуре Очакова. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки, Садового.

Достоверно известно, что вражеское войско уменьшено на 71 рашиста, 27 единиц вооружения и техники, среди которых 5 танков, 14 единиц другой автобронетехники, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С» «Гвоздика», зенитная самоходная установка «Шилка», 2 гаубицы «Мста-Б», 2 120 мм миномета.

Корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья, укрываясь от шторма и возможных поражений оружием Сил обороны. В то же время держит наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 «Калибров».