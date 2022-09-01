В Узбекистане стартовал саммит ШОС – Си Цзиньпинь пропустил ужин путиным и Эрдоганом

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с российским диктатором владимиром путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Самарканде.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Китайский лидер не присутствовал на ужине с участием 11 глав государств на саммите по региональной безопасности в Самарканде, Узбекистан.

Си Цзиньпина не было на групповых фотографиях, опубликованных вечером 15 сентября, когда участники встречи, включая Путина и Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

Стоит отметить, что во время ужина президент Азербайджана Ильхам Алиев сидел рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, ОДКБ и россия не стали отправлять помощь Армении, у которйо обострился военнй конфликт с Азербайджаном.

Как известно, в Самарканде в пятницу, 16 сентября стартовал 22-й саммит глав государств стран-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Мероприятие организовано в конгресс-центре в международном туристическом центре «Великий шёлковый путь».

В обсуждениях принимают участие президенты Узбекистана, россии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, председатель КНР, премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф, премьер-министр Индии Нарендра Моди. А также лидеры стран-наблюдателей: самопровозглашенный президент Беларуси, Монголии, Ирана. Приглашенные лидеры: президенты Турции, Туркменистанаи Азербайджана.

Обсуждения начались в узком составе - с участием членов ШОС. Это Китай, россия, Индия, Узбекистан, Пакистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике в контексте развития политической и экономической ситуации в регионе.

Расширенный формат предполагает участие глав государств-наблюдателей и почетных гостей.

Саммиты ШОС не проводились в очном формате в последние три года. Причиной тому стала пандемия коронавирусной инфекции. В рамках саммита планируется принятие до 30 документов, нацеленных на углубление регионального сотрудничества, а завершит саммит принятие Самаркандской декларации.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить россию по предложению российского диктатора владимира путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом.