«Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным»: Зеленский заявил, что почти вся Харьковщина деоккупирована

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти вся территория Харьковской области деоккупирована.
Об этом он написал в Telegram.
«На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным», - написал Президент.
Зеленский напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.
«И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида», – добавил Глава государства.