«Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным»: Зеленский заявил, что почти вся Харьковщина деоккупирована

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти вся территория Харьковской области деоккупирована.

Об этом он написал в Telegram.

«На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным», - написал Президент.

Зеленский напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев.