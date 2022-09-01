Европарламент больше не считает Венгрию «полноценной демократией»

Венгрия больше не может считаться полноценной демократией. Европарламент осудил умышленные и систематические усилия нынешнего венгерского правительства по подрыву европейских ценностей.

Об этом сообщает сайт ЕН в четверг, 15 сентября.

Ситуация усугубилась настолько, что Венгрия превратилась в «электоральную автократию», считают евродепутаты.

«Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению «гибридного режима избирательной автократии», то есть конституционной системы, в которой проходят выборы, но отсутствует уважение демократических норм и стандартов», – говорится в сообщении.

Документ, принятый 433 голосами за, 123 против и 28 воздержались, основывается на отчете, с помощью которого Европарламент запустил процедуру в рамках статьи 7 в 2018 году, чтобы сделать обзор событий в 12 сферах, вызывающих беспокойство парламента.

«Выводы этого отчета четкие и бесповоротные: Венгрия не является демократией. Парламенту было как никогда актуально принять такую позицию, учитывая тревожные темпы, с которыми верховенство права отступает в Венгрии», – сказала докладчик Европарламента о ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфильд.

Европарламент выразил сожаление по поводу несостоятельности Совета ЕС достичь значительного прогресса в борьбе с уходом Венгрии от демократии и заявил, что дальнейшее промедление будет означать нарушение принципа верховенства права самим Советом.

Депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию в полной мере использовать все инструменты, которые она располагает, и, в частности, ограничивать финансирование Венгрии из бюджета ЕС.

Как известно, Европейская комиссия планирует в ближайшее время официально рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из европейских фондов. Причиной послужила коррупция в правительстве премьера Виктора Орбана.

Напомним, Будапешт несколько недель блокировал принятие шестого санкционного пакета против России с нефтяным эмбарго, пока не добился выгодных для себя исключений.

Венгрия также заблокировала включение российского патриарха Кирилла в шестой санкционный пакет.

Из-за этого Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский совет согласиться начать процесс пересмотра договоров ЕС, в том числе, чтобы изменить процедуру принятия решений по санкциям.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что «сможет забрать часть своей территории». В самой Венгрии это отрицают.