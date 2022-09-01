Парламент Казахстана увеличил срок полномочий Президента и вернул столице предыдущее название

В пятницу, 16 сентября, парламент Казахстана принял законопроект о поправках в Конституцию, которые изменят срок действия полномочий президента и возвращают столице предыдущее название.

Об этом сообщается на сайте парламента Казахстана.

Согласно принятым парламентом изменениям в Конституцию Казахстана, столице Нур-Султан вернут предыдущее название – Астана, а президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, при этом президент не сможет переизбраться на второй срок.

Как отмечается, документ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса. Законопроект направят на подпись президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Как известно, инициатором зименения срока президентских полномочий выступил Токаев. Он же предложил провести досрочные президентские выборы в первой половине 2023 года и поддержал переименование столицы.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как соответствующее предложение Токаев выдвинул во время своей инаугурационной речи.

Имя Астана столица Казахстана носила с 1998 года. До этого город с 1992 года назывался Акмола и не был столицей, этот статус был у Алма-Аты (Алматы). До 1992 года Акмола носила имя Целиноград (с 1961 года), а еще ранее называлась Акмолинском.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана. Этот пост он занимал с декабря 1991 года по март 2019 года. Преемником Назарбаева стал Токаев. Назарбаев, оставив пост президента, продолжил возглавлять Совбез Казахстана, а его родственники сохранили руководящие должности.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков Назарбаева сместили с поста главы Совбеза, а его родственники лишились должностей в государственных и коммерческих структурах.