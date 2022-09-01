Президент Зеленский собрал заседание Ставки – на нем рассмотрели дальнейшую деоккупацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, и.о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Также к заседанию Ставки в формате видеосвязи присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов, командующий войсками оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении Сил обороны и актуализировали перечень вооружения, необходимого для продолжения операции по освобождению украинских земель.