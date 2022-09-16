«Весь мир должен знать, что оккупанты разрушают не только наши города, но и нашу окружающую среду», – Анна Замазеева

Действия вражеских военных приводят не только к разрушениям наших городов и сел, но и к настоящим экологическим катастрофам. Очень сильно страдают от действий оккупантов заповедные зоны и природные парки Николаевщины.

На это обращает внимание глава областной организации политической партии «Слуга Народа» Анна Замазеева.

Она отмечает, что, к примеру, пожары на Кинбурнской косе – не единственная экологическая проблема в области. Балабановский лес, находящийся в пределах Корабельного района города, постоянно подвергается пожарам, вызывающим вражеские обстрелы. На сегодня известно, что ущерб, нанесенный пожарами на этой территории, достигает 700 миллионов гривен.

– Наши горожане приходили в этот лес на пикники или за грибами. На весенние праздники здесь было очень много людей, которые приезжали отдыхать от городской суеты. Сегодня здесь регулярные пожары, разрушающие нашу экосистему. Поэтому я намерен во время своего будущего общения с нашими международными партнерами обратить их внимание не только на действия агрессора вокруг таких объектов, как атомные электростанции, а также в ущерб экологической ситуации в стране в целом и в Николаевской области в частности. Как пример, наша уникальная Кинбурнская коса – украинские Мальдивы с уникальной природой, страдающей от пожаров, Балабановский лес, который тоже постоянно горит, Еланецкую степь, в районе которой в начале полномасштабного вторжения ездила вражеская техника и другие природные объекты. Они все требуют внимания международного сообщества, – отметила Анна Замазеева.

Анна Замазеева также рассказала, что от действий российской армии терпит разрушения и крупнейший археологический объект Украины «Ольвия». Его с 24 февраля не обстреливали считанные дни, и почти каждый день здесь раздаются взрывы от вражеских снарядов, ведь территория заповедника стала зоной боевых действий. Сейчас находиться на территории Ольвии опасно, и так будет, пока не окончатся боевые действия, и саперы не проверят всю территорию. Анна Замазеева отметила, что планирует обратиться в международные организации и на этот счет, ведь Ольвия – историческое наследие всей Европы.