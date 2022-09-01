Премьер-министр Индии заявил путину, что сейчас не время для войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту россии владимиру путину, что сейчас не время для войны, поскольку нужно решать мировые проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом.

Его цитирует Reuters.

Моди встретился с путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. По данным агентства, премьер высказал путину свое мнение в кулуарах:

- Настоящая эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону, — сказал Моди, добавив, что демократия, дипломатия и диалог сохраняют мир.

Во время официальной встречи путин заявил, что понимает опасения Моди по поводу войны в Украине. По его словам, россия сделает все, чтобы конфликт прекратился как можно быстрее.

- Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя, - отметил путин.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии владимир путин все еще не считает начатую войну в Украине ошибкой.