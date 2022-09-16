Зеленский предложил ООН вернуть украинских пленных в обмен на транзит российского аммиака через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если москва вернет украинских военнопленных в Киев.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на Reuters.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предложил возобновить поставки российского аммиака через Украину. При этом он лоббировал поставки российского аммиака, продовольствия и удобрений.

- Я против поставок аммиака из российской федерации через нашу территорию. Я сделал бы это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН, - сказал Зеленский.

В Украине есть единственный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля осуществлялся экспорт аммиака производства российских ПАО «Тольяттиазот» (принадлежит российскому олигарху Дмитрию Мазепину) и АО «Минудобрения» (принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу). Поставки по «трубе» прекратились 24 февраля с началом полномасштабной войны россии против Украины.