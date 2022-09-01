Байден предостерег россию от использования химического или ядерного оружия: «Это будет иметь последствия»

Президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у россии будут серьезные последствия, а сам путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.
Об этом он сказал в интервью CBS Evening News.
Так, американский лидер прокомментировал вопрос журналиста о возможности рф применить оружие массового поражения.
- Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой, – отметил Байден, комментируя ответ на возможность россии применить химическое или ядерное оружие.
Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что «последствия» для россии, безусловно, будут.
- Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал? Конечно, я вам не скажу. Это будет иметь последствия. Они станут наибольшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ, – сказал Байден.