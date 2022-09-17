Официальные лица Армении раскриктиковали ОДКБ и россию за бездействие на фоне обострения конфликта с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство реакцией россии и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последним обострением на границе с Азербайджаном.

Об этом он заявил в эфире общественного вещателя Армении, передает News.am.

- Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы, – сказал он.

Симонян также добавил, что вместе с тем, армянская сторона продолжает ожидать соответствующей реакции от ОДКБ: « Хотя может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать?!».

В этом контексте Симонян провел параллели с испорченным пистолетом, которым можно «ударить или просто попугать». Спикер также согласился с замечанием ведущего, что Азербайджан «этот пистолет» серьезно не воспринимает.

-Если вам или телезрителям кажется, что я буду защищать ОДКБ, то у меня нет такого желания. Я полностью разделяю эту оценку. Мы говорим, что делать. И я не думаю, что сейчас время для резких движений, но оценку разделяю, - подчеркнул он.

Симонян напомнил, что между Арменией и россией также есть договор о дружбе и взаимной помощи, и по его словам, армянская сторона ждет более ощутимых действий, а не заявлений.

Спикер заявил, что возмущен провокационными заявлениями в адрес армянских властей в эфире российских общественных телеканалов: «Я честно не понимаю, что это за стратегия и какую цель преследует».

Отвечая на вопрос о предстоящем визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, Симонян отметил, что она едет по его приглашению. По его убеждению, решение посетить Армению является оценкой демократической ситуации в стране со стороны Вашингтона. Симонян поблагодарил ее за то, что она не отменила запланированную ранее поездку.

- Ее визит в Армению будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности, — сказал спикер.

Он добавил, что сейчас как от Пелоси, так и других партнеров ожидания лишь по вопросам безопасности и все контакты об этом.

Стоит отметить, что не только Симонян выражает подобные оценки. Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью «Радио Азатутюн» заявил, что ожидания Еревана о получении военной и военно-политической помощи ОДКБ не оправдались.

- Конечно, такая надежда была, и, естественно, эта надежда полностью испарилась, такой надежды больше нет... Тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались, – сказал он.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.