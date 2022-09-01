Тайвань отменил безвизовый режим с россией

Тайвань не стал продлевать безвизовый режим с россией, введенный в 2018 году.

Об этом сообщает Focus Taiwan со ссылкой на Министерство иностранных дел Тайваня.

Таким образом, теперь для поездки на остров россиянам потребуется виза.

россия, а также Таиланд, Бруней и Филиппины, были частью пробной безвизовой программы Тайваня. С 2018 года она несколько раз продлевалась, однако в последнем продлении россия была исключена из программы.

Таиланд, Бруней и Филиппины по-прежнему являются частью программы. Тайвань продлил безвизовый режим с ними до 31 июля 2023 года. Он направлен на развитие туризма и двусторонних торговых связей.

Как известно, с начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам россии: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия сократила выдачу туристических виз россиянам. Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с россией.