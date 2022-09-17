Глава разведки Пентагона считает, что путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Директор разведывательного управления министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда владимир путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

Об этом сообщает УП со ссылкой на AP.

- Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала, – сказал Берриер на конференции в пятницу, 16 сентября.

Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение путина о войне в Украине, но «оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт».

В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что «не стоит недооценивать преданности Путина оригинальному плану – контролю над Украиной».

Как известно, по данным западной и украинской разведки, целью полномасштабного вторжения россии в Украину было свержение ее власти и захват всего государства. Официально же москва говорила о «денацификации», «демилитаризации» и «помощи народам Донбасса».

Однако россия оккупировала не только территории, на которых признавала квазиобразование «ДНР» и «ЛНР», но и часть Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской, Сумской и Киевской областей, но впоследствии были вынуждены отступить, как и недавно из большей части Харьковской области.

16 сентября президент путин заявил, что план войны против Украины «корректировке не подлежит» и основной целью является так называемое «освобождение всей территории Донбасса».