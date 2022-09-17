Токаев утвердил переименование столицы Казахстана в Астану и увеличение президенского срока

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию страны. Теперь глава государства сможет избираться только на один срок. Столица Казахстана Нур-Султан будет переименована обратно в Астану.

Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Напомним, эти правки парламент Казахстана принял 16 сентября.

Ранее президент Казахстана мог избираться только на пятилетний срок, однако у него была возможность избираться дважды. Нурсултан Назарбаев занимал президентский пост с 1991 года по 2019 год. По предложению Касыма-Жомарта Токаева, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут этой осенью.

Другой блок поправок касается будущего Конституционного суда Казахстана (сейчас в стране действует Конституционный совет, законопроект о Конституционном суде рассматривается в парламенте). По нему судьи КС могут пребывать в должности до восьми лет, однако только на протяжении одного срока.

Следующий блок поправок касается переименования столицы. Поменять название Астана на Нур-Султан весной 2019 года предложил сам Токаев. В марте 2019 года несогласные с переименованием вышли на акции протеста. Вопрос о возвращении прежнего названия актуализировался после протестов в январе 2022 года, когда граждане Казахстана начали сбор подписей за переименование столицы.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как соответствующее предложение Токаев выдвинул во время своей инаугурационной речи.

Имя Астана столица Казахстана носила с 1998 года. До этого город с 1992 года назывался Акмола и не был столицей, этот статус был у Алма-Аты (Алматы). До 1992 года Акмола носила имя Целиноград (с 1961 года), а еще ранее называлась Акмолинском.

Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана. Этот пост он занимал с декабря 1991 года по март 2019 года. Преемником Назарбаева стал Токаев. Назарбаев, оставив пост президента, продолжил возглавлять Совбез Казахстана, а его родственники сохранили руководящие должности.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков Назарбаева сместили с поста главы Совбеза, а его родственники лишились должностей в государственных и коммерческих структурах.