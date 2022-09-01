В НАТО увидели первые признаки, что западные санкции начали вредить российской оборонной промышленности

Санкции, введенные Западом против россии в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности – она испытывает трудности с производством сложного вооружения.

Такую ​​оценку в интервью Reuters высказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

- Ей (россии) все больше и больше мешают санкции, поскольку некоторые из компонентов, которые им нужны для систем вооружений, происходят из западной промышленности. Сейчас мы видим первые серьезные признаки этого в контексте их способности производить, например, замену крылатым ракетам и более совершенному вооружению, – сказал он.

Чиновник НАТО отметил, что и Украина, и россия в войне испытывают нехватку вооружения и боеприпасов из-за интенсивности огневых действий.

- Насколько нам известно, у россиян все еще есть значительная промышленная база, и они способны производить много боеприпасов. И у них все еще много боеприпасов, – добавил он.

По оценкам Североатлантического союза, которые привел Бауэр, россия задействовала в Украине около 85% своих военнослужащих. Это усложняет для нее возможность увеличить собственное военное присутствие в Украине иначе как путем мобилизации.

- Мы наблюдаем прибытие незначительного количества новых военных (россии). В чем мы уверены – это в том, что уровень подготовки этих военных не очень высок, – отметил глава Военного комитета Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.