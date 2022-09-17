«Главная новость — он больше не опаздывает на встречи (теперь опаздывают к нему)»: Meduza подвела итог поездки путина на саммит ШОС

15-16 сентября президент россии владимир путин провел в Самарканде, где принял участие в совете глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во время поездки Путин встретился с руководителями Китая, Турции, Ирана, Индии и других азиатских стран, отношения с которыми для России после начала войны и разрыва с Западом стали гораздо важнее, чем раньше. Каких-то принципиально новых заявлений о сотрудничестве на саммите не прозвучало — вместо этого в тоне заявлений китайской стороны заметили охлаждение, а премьер Индии заявил путину, что сейчас «не эпоха войн». Для российского президента это был не единственный неловкий момент на саммите. Что с ним произошло в Самарканде, разбиралась Meduza.

Путину пришлось признать «озабоченности» Китая из-за войны в Украине

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент россии сказал: «Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией…». При этом, добавил путин, он понимает «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом». Таком образом он признал, что Китай недоволен войной, отметили на Западе. Китайская сторона в отчете о встрече Си Цзиньпина и путина не упомянула Украину.

Putin tells Xi Jinping that Russia “understands your questions and concerns” about Ukraine. Does that mean… China has some? pic.twitter.com/Zd5XNW7cMD — max seddon (@maxseddon) September 15, 2022

И оправдываться перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Моди заявил, что «нынешняя эпоха — не эпоха войн». Президент рф ответил: «Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете». россия, продолжил он, сделает все, чтобы война прекратилась как можно скорее, но Киев хочет выиграть ее на поле боя. При этом путин сказал именно «в Украине», а не «на Украине». Возможно, впервые.

А еще ему пришлось ждать (и не один раз)

Президент россии известен своими опозданиями — например, к папе римскому Франциску он когда-то опоздал на 45 минут. Но в Самарканде ему пришлось ждать лидеров сразу нескольких стран — Турции, Индии, Азербайджана и Кыргызстана. Опоздавшего президента Турции путин назвал премьером.

Человек, который сознательно опаздывал на встречи, теперь приходит на них раньше. Что-то случилось? pic.twitter.com/g457iR773O — Andrey Zakharov (@skazal_on) September 16, 2022

Эрдоган поддержал его за руку. Это сочли подозрительным

17 сентября распространились кадры, на которых путин и Эрдоган идут рядом, и при этом президент Турции поддерживает российского коллегу за руку. В соцсетях это списали на предполагаемые проблемы путина со здоровьем (о них регулярно пишет пресса, но Кремль их отрицает).

👴 На саммите в Узбекистане Эрдоган поддерживал Путина за руку. В чем дело? pic.twitter.com/e0CNZjGdxA — charter97.org (@charter_97) September 17, 2022

Но есть и хорошие новости. Си Цзиньпин общался с путиным без маски

Нынешний визит в Центральную Азию (до саммита ШОС в Узбекистане Си Цзиньпин посетил Казахстан) стал для китайского лидера первым выездом за границу с начала пандемии. Из-за мер предосторожности по ковиду Си Цзиньпин пропустил ужин с главами других государств в Самарканде. Но общаясь с путиным, он не надевал маску.

А вот Александра Лукашенко (который называл маски намордниками) на встрече с Си Цзиньпином маску надеть заставили.

Лидер Китая с кем-то встречается в масках, а с кем-то без pic.twitter.com/R0IPZMRFIV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 15, 2022

А россия не в изоляции

После вторжения в Украину и разрыва отношений с Западом российский президент многократно повторял, что изолировать россию невозможно. Доказательством этому прокремлевские блогеры сочли даже общую фотографию путина с другими лидерами на саммите ШОС.

Изоляция выглядит так.😉😉

Кадры со встречи лидеров стран ШОС в Самарканде: президенты посетили комплекс «Вечный город», а потом отправились на неформальный ужин.

Общая численность населения стран ШОС равна примерно 3,4 млрд человек — около половины населения планеты. pic.twitter.com/YPc9pNz8xO — BIGG BOSS (@nashchel111) September 15, 2022

Бонус: стол путина на саммите ШОС