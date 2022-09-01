Зеленский считает, что переговоры с рф из-за страха применения ими ядерного оружия – «это точно начало Третьей мировой войны»

Президент Владимир Зеленский не считает, что россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить его угрозы.

Об этом шла речь в интервью Reuters.

– Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы россиянам даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством. Но, простите, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и потому идти с ними на то или иное согласие – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны, – сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что «не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием».

– Надо думать о том, как жить дальше миру без таких людей, – сказал он.

По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях россия может применить ядерное оружие, «все, что после слов «в каком-то случае», после каких-то условий, даже не нужно слушать».

– Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден предостерег кремлевского лидера от любой эскалации войны в Украине с применением ядерного или химического оружия, иначе у россии будут серьезные последствия, а сам путин и его окружение станут крупнейшими изгоями в мире.