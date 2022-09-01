Экс-глава МИД Румынии считает, что Украину нужно разделить, а политики Венгрии уверены в «победе россии»

Андрей Марга Ряд политиков и дипломатов из Румынии и Венгрии сделали резонансные заявления о войне россии против Украины. В частности, выразили уверенность в «победе россии» и призвали Украину уступить агрессору территорию.

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга утверждал, что нынешние границы Украины слишком большие.

– Скажу прямо, со всей ответственностью. Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территорию. Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, а России – Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт, – заявил он.

А руководитель администрации правительства Венгрии Гергей Гуйяш пытался убедить партнеров по НАТО, что россия «не будет угрожать», если позволит ей захватить Украину. И критиковал заявления Польши и стран Балтии о том, что в случае проигрыша Украины российская угроза перевернется на них.

- НАТО ни при каких условиях нельзя позволять втянуть себя провокациями в войну, и в таком случае рф не будет угрожать Альянсу , - цитирует Гуйяша Magyar Hirlap.

Политик утверждал, что россия и Украина находятся в ситуации, из которой трудно найти выход. Лучшим ее решением, заявил Гуйяш, стало бы заключение мирного соглашения, но «шансы на мир низкие».

По его словам, россия сейчас «имеет такое преимущество, что может объявить победу практически в любой момент».

Гуйяш заявил, что Будапешт осуждает агрессию, но не поддерживает введение санкций против России, поскольку ограничения вредят национальной экономике. Политик также призвал Европу возобновить торговые связи с россией, но подверг критике зависимость европейских стран от российского газа.

Оправдать агрессию россии пытался и бывший министр иностранных дел Венгрии Геза Есенский. Поводом к нападению он назвал «отношение Украины к национальным меньшинствам». Теперь, по его словам, именно от действий Москвы зависит завершение войны.

На слова Андрея Марги отреагировало Посольство Украины в Румынии. Такие предложения особенно вопиющие в то время, когда Украина защищает свою независимость и безопасность всей Европы, отмечается в заявлении ведомства.

«Сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов – основа безопасности и стабильности на континенте» , - заключается в заявлении.

Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы. — UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) September 17, 2022

Напомним, Венгрия больше не может считаться полноценной демократией. Европарламент осудил умышленные и систематические усилия нынешнего венгерского правительства по подрыву европейских ценностей.