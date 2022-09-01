Президент Зеленский: «Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем»

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18.09.2022 10:08

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Украина будет возвращать Крым дипломатическим путем.

Об этом шла речь в его интервью Reuters.

Журналист спросил Президента, в состоянии ли Украина вернуть Крым.

– Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что «Украина сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю».

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