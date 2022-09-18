Министр обороны Австралии заявил, что они не будут вводить визовые санкции для россиян

Австралия не будет присоединяться к визовым санкциям. Российские туристы и дальше смогут приезжать в страну на отдых.

Об этом пишет Reuters

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, санкции направлены против правительства российской федерации, а не против граждан рф и что «это не то, что мы рассматриваем сейчас».

При этом он отказался отвечать на вопросы о поставляемом Украине вооружении, в частности о Bushmaster и других транспортных средствах.

Стоит отметить, что власти Австралии уже ввели санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц. На данный момент въезд в страну запрещен президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.

Напомним, ряд стран ЕС больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.