Опубликованы фото корпуса будущего флагмана ВМС Украины, который строит Турция вместе с николаевским заводом

В Турции фактически завершили формирование корпуса корвета ADA для ВМС Украины.

Фотографии будущего украинского корабля опубликовало издание TurDef .

Фото сделаны в Стамбуле на верфи RMK Marine. Корпус корабля находится в сухом доке.

На борт уже нанесен номер F 211 и название – «Гетман Иван Мазепа».

Как известно, имя будущему флагману ВМС Украины присвоил президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 18 августа 2022 года.

Напомним, по информации «Преступности.НЕТ», согласно договоренностям, в Турции первый корвет будет построен на 70%, а после его должны были передать николаевскому заводу «Океан» вместе с технологиями строительства для достройки и комплектации вооружением. Второй корвет уже был полностью построен на николаевском заводе. В целом украинские ВМС должны получить четыре корвета в рамках договоренностей с Турецкой Республикой.

Также, согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет должен быть переправлен в Украину, и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины.