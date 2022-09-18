Орбан на закрытой встрече выступил с пророссийской речью, в которой критиковал Запад за санкции и поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине может продолжаться до 2030 года и Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.

Об этом Орбан сказал в своей речи на закрытой встрече в поселке Кетче 10 сентября, детали которой публикует Szabad Európa, передает ЕП.

Встреча в Кетче, в которой приняли участие премьер-министр, члены правительства, парламентарии и художники, интеллектуалы и бизнесмены из круга «Фидес», организовала партия Виктора Орбана. Многие годы встреча проходит в формате полной секретности. На ней присутствовали представители проправительственных СМИ, однако ни одна строчка выступления премьера до сих пор не публиковалась.

Szabad Európa публикует изложение речи Орбана со слов других участников. Одним из важнейших элементов выступления была война в Украине.

По словам Орбана, эта война может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину территории.

По словам венгерского премьера, война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной и сейчас санкциями Европа «стреляет себе в ногу».

Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, по прогнозу Орбана, до 40% европейской промышленности могут остановиться зимой. Осенью ожидаются переговоры европейских лидеров о продлении пакета санкций еще на полгода, и Орбан планирует приложить усилия, чтобы не допустить этого.

Виктор Орбан осознает, что сейчас он практически единственный глава правительства в ЕС, которое не хочет продления санкций, но надеется, что после выборов в сентябре в Италии будет сформировано правительство, которое будет поддерживать его позицию.

Относительно будущего ЕС Орбан допустил, что еврозона и даже сам Европейский Союз могут развалиться до 2030 года. Он также говорил о том, что к 2040 году иммигранты-мусульмане составят большинство в городах Франции, и это может произойти и в других городах и столицах ЕС.

Орбан видит «Вышеградскую четверку» (объединение Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) мощным центром силы в ЕС. Он признает, что из-за войны сотрудничества в этом формате переживает кризис, но, по его словам, либеральные правительства в Братиславе и Праге сейчас в нестабильной ситуации, поэтому вполне возможно, что в обеих странах скоро будут правительства, с которыми «Фидес» сможет заключить альянс.

По словам Орбана, к 2030 году государства «Вышеградской четверки» станут «чистыми плательщиками» в бюджет ЕС, поэтому следует подумать о смысле членства в ЕС и о том, что оно дает при таких обстоятельствах и сделать выводы.

Переходя к собственному политическому лагерю, Орбан рассказал о том, что в последнее время он сознательно воспитывает новое поколение «Фидес», хорошо образованное, способное управлять и которое должно быть способно управлять страной после 2030 года и даже до 2060 года.

Напомним, Венгрия больше не может считаться полноценной демократией. Европарламент осудил умышленные и систематические усилия нынешнего венгерского правительства по подрыву европейских ценностей.