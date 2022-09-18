Пелоси в Ереване раскритиковала Азербайджан за военную агрессию

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении во время своего визита в Ереван.

Об этом сообщила армянская служба «Радио Свобода».

- Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении, - заявила Пелоси после встречи со спикером Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

Пелоси отметила, что США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.

- Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, - сказала Пелоси.

Палата представителей США выдвинула резолюцию, которая осуждает действия Азербайджана и поддерживает территориальную целостность Армении.

Пелоси прилетела в Ереван 17 сентября. Это первый ее визит в Армению. Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях, что «сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».

18 сентября утром в Ереване спикер Палаты представителей США посетила мемориал в Цицернакаберде, почтив память жертв Геноцида армян.

Стоит отметить, что в Ереване Пелоси встретили протестующие, призывающие Армению выйти из ОДКБ.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт. Азербайджан применил ударные БПЛА в Горыском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.