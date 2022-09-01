В Воздушных силах прокомментировали, насколько системы NASAMS усилят украинскую ПВО

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины. Но говорить о «закрытии неба» после их получения не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

- NASAMS могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить только тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей, которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города, и важные государственные объекты, - объяснил Игнат .

По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов, вряд ли можно, потому что «не все сразу».

– Это только первый шаг предоставления Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по «протоптанной тропе», возможно, будем обновлять эшелон ПВО, – говорит Игнат.

Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.