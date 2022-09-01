МИД Азербайджана выразил «глубокую жалость» из-за заявлений Пелоси в Ереване

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило «глубокое сожаление» из-за заявлений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению 18 сентября.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении министерства .

МИД заявил, что ее заявления искажают ситуацию в регионе, а обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана, неприемлемы.

Министерство заявило, что бои в ночь с 12 на 13 сентября на границе двух соседних стран «были широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана», и эту провокацию удалось предотвратить Вооруженные силы Азербайджана.

«Вообще Нэнси Пелоси известна как проармянский политик, и наличие проарменски настроенных членов Конгресса в составе ее делегации в Армению — яркое тому подтверждение. Учитывая приближение периода промежуточных выборов в Конгресс США, создается впечатление, что Нэнси Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки дня и для получения поддержки армянских лоббистских кругов в США», - заявил МИД Азербайджана.

«С сожалением подчеркиваем, что Нэнси Пелоси, говорящая о справедливости, не продемонстрировала ни одной позиции относительно политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных серьезных преступлений, за которые несет ответственность Армения. То, что Нэнси Пелоси сказала во время своего визита в Армению, следует расценивать как заявление на основе армянской пропаганды», – добавили в министерстве.