Армия США защитит Тайвань в случае нападения Китая, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Об этом он заявил в интервью для Reuters.

Соединенные Штаты долгое время придерживались политики «стратегической неоднозначности» и не давали понять, будут ли они отвечать военной силой на нападение на Тайвань.

На уточнение, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент США ответил утвердительно.

«Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака», - сказал он.

На более конкретный вопрос «То есть, в отличие от Украины, войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?» Байден также ответил «Да».

В МИД Китая ответили на заявление Байдена о намерении американцев защищать военным путём Тайвань в случае китайского вторжения.

«Мы не потерпим попыток отделить Тайвань, оставляем за собой право принять необходимые меры, не стоит недооценивать нашу решимость в защите суверенитета», - говорится в заявлении МИД Китая.

Ранее сообщалось, что Тайвань будет изучать информационную политику Украины в борьбе с рф «на случай войны с Китаем».