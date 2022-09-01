Набсовет «Магистральных газопроводов» уволил гендиректора «Оператора ГТС» – Макогон не согласен с решением

Наблюдательный совет «Магистральных газопроводов Украины» в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Об этом сообщается на сайте АО «Магистральные газопроводы Украины».

Сергей Макогон в Facebook сообщил, что узнал о своем увольнении во время командировки и не знает причин такого решения, которое поддержали четыре члена МГУ.

Не знаю, что это?

Диверсия – парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОСП?

Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу кор управления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса. После двух неудачных попыток провести через КМУ своего человека без конкурса. Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат Энергетического Сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления ОГТС, которая предусматривает:

1. Создание нового наблюдательного совета в самом ОГТСУ

2. Уже новый наблюдательный совет ОГТСУ должен выбрать новый состав правления ОГТСУ через прозрачный конкурс.

3. МГУ должно быть ликвидировано как лишнее звено управления.

Конечно, это происходит с неформальной поддержкой Министерства Энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ», – написал Макогон.