Из одесских портов вышло еще четыре судна с более чем 170 тысячами тонн агропродукции

В понедельник, 19 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна с 178,78 тысячами тонн агропродукции на бортах.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, из Одесского порта вышли балкеры FULMAR S и GULMAR, а из порта «Южный» балкеры TOMAHAWK и ARCTURUS.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 миллионов тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, что ранее Ким рассказал, что для Николаевщины очень важно, чтобы ее порты включили в «зерновой коридор».