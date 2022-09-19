Из одесских портов вышло еще четыре судна с более чем 170 тысячами тонн агропродукции

В понедельник, 19 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна с 178,78 тысячами тонн агропродукции на бортах.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
В частности, из Одесского порта вышли балкеры FULMAR S и GULMAR, а из порта «Южный» балкеры TOMAHAWK и ARCTURUS.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 миллионов тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, что ранее Ким рассказал, что для Николаевщины очень важно, чтобы ее порты включили в «зерновой коридор».